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Observatoire des droits humains

Comment peut-on faire de la science avec et pour la société ? Ce que révèle une enquête au cœur des collectifs

par Max Bouyssières, Chargé de projet Observatoire Science Avec et Pour la Société (SAPS), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Anne-Claire Jolivet, Directrice opérationnelle Recherche Valorisation Science avec et pour la société, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Bertrand Jouve, Mathématicien, Directeur de Recherche CNRS, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Charlène Rivière, Chargée de programme Science et Société - TIRIS, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Nicolas Dietrich, Professeur des universités en génie des procédés, INSA Toulouse
Philippe Terral, Sociologue - CreSco - Vice-Président Science Avec et Pour la Société, Université de Toulouse
Associer scientifiques et citoyens pour produire des connaissances : l’idée séduit, voire enthousiasme. Mais comment ces collectifs fonctionnent-ils réellement ? Une enquête, menée en Occitanie, lève le voile.La Conversation


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