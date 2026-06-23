Comment peut-on faire de la science avec et pour la société ? Ce que révèle une enquête au cœur des collectifs

par Max Bouyssières, Chargé de projet Observatoire Science Avec et Pour la Société (SAPS), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Anne-Claire Jolivet, Directrice opérationnelle Recherche Valorisation Science avec et pour la société, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Bertrand Jouve, Mathématicien, Directeur de Recherche CNRS, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Charlène Rivière, Chargée de programme Science et Société - TIRIS, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Nicolas Dietrich, Professeur des universités en génie des procédés, INSA Toulouse

Philippe Terral, Sociologue - CreSco - Vice-Président Science Avec et Pour la Société, Université de Toulouse