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Climat : le chef de l’ONU dévoile sa feuille de route pour sortir des énergies fossiles

Alors qu’une vague de chaleur meurtrière continue de frapper l’Europe mardi, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a lancé un vibrant appel en faveur d’une action mondiale plus ambitieuse face au changement climatique causé par les combustibles fossiles, afin d’éviter des dommages irréversibles.


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© Nations Unies -
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