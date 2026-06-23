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Ebola en RDC : l’épidémie gagne du terrain, la faim s’aggrave

La crise alimentaire continue de s’aggraver dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), alors que le nombre de zones de santé touchées par l’épidémie d’Ebola est passé de 29 à 33 cette semaine. Parmi elles, six sont désormais classées en phase d’urgence alimentaire. 


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