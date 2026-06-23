Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Crise climatique : le Secrétaire général de l’ONU présente un plan d’action pour la transition vers les énergies propres

Alors qu’une vague de chaleur meurtrière continue de frapper l’Europe mardi, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a lancé un vibrant appel en faveur d’une action mondiale plus ambitieuse face au changement climatique causé par les combustibles fossiles, afin d’éviter des dommages irréversibles.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La France devrait-elle s’inspirer du modèle démocratique suisse ?
~ Tirage au sort, assemblées citoyennes, remplacement du Sénat : les Français veulent de l’innovation démocratique
~ Et si la nature avait des droits ? Ce que la réforme constitutionnelle pourrait changer à Maurice
~ Pourquoi vous ne pouvez pas faire de « détox de dopamine »
~ Parkinson : avancées dans la compréhension d’une molécule clé de la maladie
~ Libye/UE. Les autorités rivales intensifient la répression xénophobe et raciste visant les personnes réfugiées et migrantes en Libye alors que l’UE cherche à renforcer les liens
~ Ce que la crise d’Ormuz a changé (ou non) au monde de l’énergie
~ Quelle forme de leadership privilégier pour restaurer la confiance entre le sommet et la base (de la société ou de l’entreprise) ?
~ La Cour de cassation sécurise la période d’essai de la femme enceinte. Une étape contre les « pénalités de maternité »
~ Importés des États-Unis, les rachats d’actions sont devenus une drogue dure pour les entreprises françaises cotées
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter