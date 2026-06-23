Pourquoi vous ne pouvez pas faire de « détox de dopamine »
par Jérémie Naudé, Chargé de recherche au CNRS, neurobiologie expérimentale et théorique - Institut de génomique fonctionnelle (CNRS UMR 5203 – Inserm U1191 - Université de Montpellier), Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Contrairement à ce qu’affirment nombre d’influenceurs, il n’est pas possible de faire une « dopamine detox » pour « réinitialiser son système de la récompense », lequel serait malmené par notre usage des écrans.
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- mardi 23 juin 2026