Parkinson : avancées dans la compréhension d’une molécule clé de la maladie
par Cristine Alves Da Costa, Pharmacienne - Directrice de recherche Inserm, responsable de l’équipe ALZPARK (Physiopathologie des maladies d'Alzheimer et de Parkinson) à l' l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire - CNRS, Université Côte d’Azur
De nouveaux travaux mettent en lumière des mécanismes participant à la mort des neurones producteurs de dopamine, le phénomène à l’origine de la maladie de Parkinson.
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- mardi 23 juin 2026