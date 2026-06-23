Libye/UE. Les autorités rivales intensifient la répression xénophobe et raciste visant les personnes réfugiées et migrantes en Libye alors que l’UE cherche à renforcer les liens

par Amnesty International

L’Union européenne cherche à étendre sa coopération avec les autorités libyennes rivales et leurs groupes armés alliés, alors même que ces acteurs mènent une campagne d’une intensité croissante, alimentée par un discours xénophobe, d’arrestations de masse, de détentions arbitraires et d’expulsions collectives illégales, toutes discriminatoires sur le plan racial, visant les personnes réfugiées, demandeuses d’asile […] The post Libye/UE. Les autorités rivales intensifient la répression xénophobe et raciste visant les personnes réfugiées et migrantes en Libye alors que l’UE cherche à renforcer…



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