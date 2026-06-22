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Cambodge : Des aveux obtenus sous la contrainte réduisent au silence des activistes et opposants

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des prisonniers cambodgiens transportés dans un fourgon pénitentiaire étaient emmenés au Tribunal municipal de Phnom Penh, au Cambodge, le 17 mars 2022. © 2022 AP Photo/Heng Sinith Le gouvernement cambodgien recourt systématiquement à des moyens coercitifs pour obtenir et diffuser des aveux d’opposants politiques et d’activistes détenus, afin de nuire à leur réputation politique.En poussant des activistes à rejoindre le parti au pouvoir, les autorités cherchent à les discréditer et à consolider davantage un régime de parti unique.Le gouvernement cambodgien devrait…


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© Human Rights Watch -
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