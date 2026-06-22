Syrie : Attaques de foules contre des groupes liés à l’ère Assad

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des forces du nouveau gouvernement syrien circulaient sur une route de la ville de Lattaquié, dans l’ouest de la Syrie, le 9 mars 2025, quatre mois après la chute de l’ex-président Assad. © 2025 Omar Haj Kadour/AFP via Getty Images (Beyrouth) – Des manifestations menées en Syrie entre le 13 et le 17 juin afin de réclamer la justice pour les crimes commis sous le régime d’Assad ont coïncidé avec plusieurs attaques perpétrées par des foules d’auto-justiciers et des incitations à la haine fondées sur des critères identitaires, a déclaré aujourd’hui Human Rights…



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