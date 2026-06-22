Syrie : la transition entre dans sa phase la plus risquée

Un an et demi après la chute de Bachar al-Assad, la Syrie est entrée dans une nouvelle phase de sa transition. Les combats ont en grande partie cessé, des millions de déplacés rentrent chez eux et les institutions recommencent à fonctionner. Mais ce retour progressif à la normale fait naître des attentes auxquelles les nouvelles autorités peinent encore à répondre.



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