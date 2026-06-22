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Migrants : un expert de l’ONU appelle les États à ne pas externaliser leurs devoirs

Un expert indépendant des Nations Unies s’est déclaré lundi préoccupé par la multiplication, à travers le monde, des politiques d’externalisation de la migration et de l’asile, par lesquelles des États confient à d’autres pays une partie de leurs responsabilités en matière de gestion des flux migratoires et de protection internationale.


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© Nations Unies -
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