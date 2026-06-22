Myanmar : la baisse de l’aide internationale aggrave les souffrances des civils

Alors que la situation au Myanmar s’aggrave après cinq ans de violences liées au conflit, la baisse de l’aide internationale ne fait qu’aggraver les souffrances de millions de personnes, affirme le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) dans un rapport publié jeudi.



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