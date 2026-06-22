VIH : l’ONU appelle à accélérer la riposte pour mettre fin au sida

Quarante-cinq ans après l’apparition des premiers cas de sida, la communauté internationale doit renouveler son engagement pour mettre fin au VIH comme menace de santé publique d’ici 2030. C’est le message lancé lundi à New York par le chef de l’ONU lors d’une réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida.



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