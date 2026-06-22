Quand l’art devient une arme contre la haine

D’un collier en or ayant appartenu à une personne africaine réduite en esclavage à une œuvre musicale préservée des décennies après la Shoah, en passant par la reconstitution d’une émission de radio ayant propagé la haine ou par des milliers de tasses à café disposées comme un geste de mémoire collective, des artistes, réunis par les Nations Unies pour une discussion, ont rappelé la puissance de la culture pour raconter les blessures du passé et prévenir les violences de demain.



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