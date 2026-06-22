EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie

Un an et demi après la chute de Bachar al-Assad, le Conseil de sécurité se réunit lundi matin sur la situation en Syrie, en présence de l’Envoyé spécial adjoint de l'ONU pour le pays, Claudio Cordone, et du responsable humanitaire Indrika Ratwatte. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



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