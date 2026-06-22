La maltraitance de génération en génération : pourquoi certains parents réussissent à rompre le cycle

par Clément, Marie-Eve, Professeure titulaire, département de psychoéducation et de psychologie, UQO, Université du Québec en Outaouais (UQO)

Annie Bérubé, Professeure au département de psychologie et de psychoéducation, Université du Québec en Outaouais (UQO)

Marie-Hélène Gagné, Professeure en psychologie de la famille et de la communauté, Université Laval

Rachel Langevin, Assistant Professor, Counselling Psychology, McGill University, McGill University