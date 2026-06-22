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« Refuges climatiques » : pourquoi l’Espagne est déjà une référence mondiale en matière de lutte contre les chaleurs extrêmes

par Ana Terra Amorim-Maia, Investigadora postdoctoral en adaptación y justicia climática, BC3 - Basque Centre for Climate Change
Dominic Royé, Investigador Ramon y Cajal, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Marta Olazabal, Ikerbasque Research Associate, BC3 - Basque Centre for Climate Change
Face à des vagues de chaleur de plus en plus intenses, la création de refuges climatiques dans les villes est devenue une priorité. À ce sujet, l’Espagne est un exemple à suivre, même s’il lui reste des défis à relever.La Conversation


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