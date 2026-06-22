« Refuges climatiques » : pourquoi l’Espagne est déjà une référence mondiale en matière de lutte contre les chaleurs extrêmes

par Ana Terra Amorim-Maia, Investigadora postdoctoral en adaptación y justicia climática, BC3 - Basque Centre for Climate Change

Dominic Royé, Investigador Ramon y Cajal, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Marta Olazabal, Ikerbasque Research Associate, BC3 - Basque Centre for Climate Change