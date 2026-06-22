Les chercheurs ont divisé par deux leurs vols professionnels sans y être contraints

par Tamara Ben Ari, Chercheuse en sciences de l'environnement, Inrae

Léa Marquet, Doctorante en sciences de l'environnement, Inrae

Philippe-e. Roche, Checheur en physique, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)