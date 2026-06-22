Les chercheurs ont divisé par deux leurs vols professionnels sans y être contraints
par Tamara Ben Ari, Chercheuse en sciences de l'environnement, Inrae
Léa Marquet, Doctorante en sciences de l'environnement, Inrae
Philippe-e. Roche, Checheur en physique, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Alors que le trafic aérien mondial a retrouvé, voire dépassé, ses niveaux d’avant-Covid, les personnels de la recherche français auxquels nous sous sommes intéressés font exception : leurs déplacements en avion ont été divisés par deux par rapport à 2019, et cette baisse se maintient dans le temps.
Nos récentes analyses montrent que ces scientifiques, toutes disciplines confondues,…
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- lundi 22 juin 2026