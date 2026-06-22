Importés des États-Unis, les rachats d’actions sont devenus une drogue dure pour les entreprises françaises cotées

par Bertrand Valiorgue, Professeur de stratégie et gouvernance des entreprises, EM Lyon Business School

Haithem Nagati, Professeur de Supply Chain et RSE, EM Lyon Business School

Sébastien Winston, Assistant researcher, EM Lyon Business School