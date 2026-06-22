Importés des États-Unis, les rachats d’actions sont devenus une drogue dure pour les entreprises françaises cotées
par Bertrand Valiorgue, Professeur de stratégie et gouvernance des entreprises, EM Lyon Business School
Haithem Nagati, Professeur de Supply Chain et RSE, EM Lyon Business School
Sébastien Winston, Assistant researcher, EM Lyon Business School
Ces opérations, par lesquelles une entreprise rachète ses propres actions sur le marché, sont devenues légion. À la clé, le bénéfice par action augmente. S’inspirant du modèle états-unien, certaines entreprises françaises, comme TotalEnergies, L’Oréal, Axa et Sanofi, en sont devenues dépendantes. La raison ? Les marchés ainsi que les actionnaires s’habituent à ces programmes, les intègrent dans leurs anticipations puis attendent leur reconduction à des niveaux toujours plus élevés.
Les rachats d’actions ont été initiés aux États-Unis en 1982 avec l’adoption de…
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- lundi 22 juin 2026