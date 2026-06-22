Performance ESG des entreprises : quelle influence peuvent exercer les agences de notation ?
par Albane Christine Tarnaud, Docteur en Sciences Economiques, Enseignant-Chercheur en Finance, IÉSEG School of Management
Mohammed Zakriya, Assistant Professor of Finance, IÉSEG School of Management
Les agences de notation spécialisées dans l’évaluation des pratiques RSE des entreprises peuvent-elles influencer le lien entre scores ESG et valorisation ?
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- lundi 22 juin 2026