« Jusqu’à ma mort, je me battrai pour la liberté d’expression » : Kajeem, le reggae-man ivoirien qui célèbre les droits humains

par Amnesty International

« J’ai fait ma première visite de prison à 12 ans en tant que scout catholique. Ça a été une expérience très formatrice pour le petit garçon que j’étais. Je ne comprenais pas qu’on puisse mettre des gens dans ces conditions, quel que soit ce qu’ils avaient fait. Et quand j’ai commencé la musique à l’adolescence, […] The post « Jusqu’à ma mort, je me battrai pour la liberté d’expression » : Kajeem, le reggae-man ivoirien qui célèbre les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



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