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Observatoire des droits humains

Burkina Faso. Deux ans après, l’éminent journaliste Serge Oulon toujours porté disparu

par Amnesty International
Les autorités du Burkina Faso devraient fournir d’urgence des informations sur la disparition forcée du journaliste Serge Oulon, commise par des agents de l’État il y a deux ans, et le libérer immédiatement, ont conjointement déclaré aujourd’hui Amnesty International, Human Rights Watch, l’Observatoire Kisal, l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains – un […] The post Burkina Faso. Deux ans après, l’éminent journaliste Serge Oulon toujours porté disparu appeared first on Amnesty International. ]]>


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