Burkina Faso : Un éminent journaliste toujours porté disparu deux ans plus tard

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le journaliste et écrivain burkinabè Atiana Serge Oulon signait des ouvrages au centre de presse Norbert Zongo à Ouagadougou, au Burkina Faso, en octobre 2023. © 2023 Privé (Nairobi) – Les autorités du Burkina Faso devraient d’urgence fournir des informations sur la disparition forcée du journaliste Atiana Serge Oulon, commise par les forces de sécurité de l’État il y a deux ans, et le libérer immédiatement, ont conjointement déclaré aujourd’hui Amnesty International, Human Rights Watch, l’Observatoire Kisal, l’Observatoire pour la protection des défenseurs…



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