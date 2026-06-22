Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Burkina Faso : Un éminent journaliste toujours porté disparu deux ans plus tard

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le journaliste et écrivain burkinabè Atiana Serge Oulon signait des ouvrages au centre de presse Norbert Zongo à Ouagadougou, au Burkina Faso, en octobre 2023.  © 2023 Privé (Nairobi) – Les autorités du Burkina Faso devraient d’urgence fournir des informations sur la disparition forcée du journaliste Atiana Serge Oulon, commise par les forces de sécurité de l’État il y a deux ans, et le libérer immédiatement, ont conjointement déclaré aujourd’hui Amnesty International, Human Rights Watch, l’Observatoire Kisal, l’Observatoire pour la protection des défenseurs…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ « This is a final chance to change » : vers un tournant politique majeur au Royaume-Uni ?
~ Au parquet, l’urgence permanente : comment la course au chiffre transforme la justice
~ Les fan-zones, fan ou pas fan ?
~ Oui, le football a une histoire aux États-Unis. Le « soccer » est devenu un sport populaire
~ Éteindre des incendies par le sens, un hommage à Karl Weick
~ Quelle éducation au vivant à l’heure de l’anthropocène ?
~ Un tiers de l’humanité doit s’endetter pour vivre
~ Soudan : le Conseil de sécurité met en garde contre un risque d’atrocités de masse à El-Obeid
~ À Kampala, le basket redonne espoir aux réfugiés congolais
~ L’Europe veut libérer le potentiel des données de santé
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter