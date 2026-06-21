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Observatoire des droits humains

« This is a final chance to change » : vers un tournant politique majeur au Royaume-Uni ?

par Alma-Pierre Bonnet, Senior Lecturer in British Studies, Université Jean Moulin Lyon 3
Andy Burnham vient d’être élu député à la Chambre des Communes. Il va pouvoir défier, et possiblement vaincre, Keir Starmer, pour prendre la tête du parti travailliste et du pays entier.La Conversation


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