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Oui, le football a une histoire aux États-Unis. Le « soccer » est devenu un sport populaire

par Richard Duhautois, Économiste et chercheur, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Luc Arrondel, Économiste, directeur de recherche au CNRS, membre associé, Paris School of Economics – École d'économie de Paris
Aux États-Unis, le football n’est pas né avec l’arrivée de Lionel Messi en 2023 à la Major League Soccer (MLS), mais en 1913. Depuis, le soccer a trouvé son public et son modèle économique.La Conversation


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