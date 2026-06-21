Oui, le football a une histoire aux États-Unis. Le « soccer » est devenu un sport populaire
par Richard Duhautois, Économiste et chercheur, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Luc Arrondel, Économiste, directeur de recherche au CNRS, membre associé, Paris School of Economics – École d'économie de Paris
Aux États-Unis, le football n’est pas né avec l’arrivée de Lionel Messi en 2023 à la Major League Soccer (MLS), mais en 1913. Depuis, le soccer a trouvé son public et son modèle économique.
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- dimanche 21 juin 2026