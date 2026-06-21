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Observatoire des droits humains

Quelle éducation au vivant à l’heure de l’anthropocène ?

par Faouzia Kalali, Maître de conférences, HDR, Didactique des sciences, Université de Rouen Normandie
Jean-Marc Lange, Professeur des université, éducations à la responsabilité sociétale, Université de Montpellier
À l’école, on tend à découper le savoir en disciplines afin d’en faciliter l’appropriation par les élèves. Mais cette décomposition en objets d’étude peut transmettre une vision fragmentée du vivant.La Conversation


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