Quelle éducation au vivant à l’heure de l’anthropocène ?
par Faouzia Kalali, Maître de conférences, HDR, Didactique des sciences, Université de Rouen Normandie
Jean-Marc Lange, Professeur des université, éducations à la responsabilité sociétale, Université de Montpellier
À l’école, on tend à découper le savoir en disciplines afin d’en faciliter l’appropriation par les élèves. Mais cette décomposition en objets d’étude peut transmettre une vision fragmentée du vivant.
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- dimanche 21 juin 2026