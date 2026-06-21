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Observatoire des droits humains

Un tiers de l’humanité doit s’endetter pour vivre

par Arnaud Natal, Chercheur indépendant en économie au sein du laboratoire Bordeaux Sciences Économiques (BSE), Université de Bordeaux; Institut français de Pondichéry
Isabelle Guérin, Directrice de recherche à l'IRD-Cessma (Université de Paris), affiliée à l’Institut Français de Pondichéry, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Emprunter pour manger, se loger ou se soigner : pour plus de 2,5 milliards de personnes, la dette est un outil ordinaire de survie.La Conversation


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