L’Europe veut libérer le potentiel des données de santé
par Antoine Boutet, Maitre de conférence, Privacy, IA, au laboratoire CITI, Inria, INSA Lyon – Université de Lyon; Inria
Pankaj Raj, Research Engineer in EU Laws, PhD candidate in Health Data., Université Grenoble Alpes (UGA)
La souveraineté numérique est devenue un objectif central de la politique européenne. Zoom sur un objet de convoitise en raison de son potentiel méconnu : les données de santé des Européens.
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- samedi 20 juin 2026