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Observatoire des droits humains

Le Conseil des droits de l'homme a 20 ans et est confronté à une recrudescence des abus

Créé pour garantir les libertés fondamentales, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies souffle ses vingt bougies dans un contexte de violations généralisées et assumées des droits humains. Selon le chef de l’ONU, les droits de l’homme sont « menacés, progressivement remis en cause, de manière stratégique et sans aucun scrupule ».


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© Nations Unies -
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