En 1768, comment un roi paralysa l’État en se mettant en grève
par Jonas Nordin, Professor of Book and Library History, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University
Au XVIIIe siècle, la Suède expérimenta une forme de gouvernement proche du parlementarisme moderne. Lorsqu'un conflit institutionnel éclata en 1768, un roi décida de se mettre en grève, déclenchant une crise constitutionnelle qui interrogeait le rôle même de la monarchie.
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- vendredi 19 juin 2026