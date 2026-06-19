Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En 1768, comment un roi paralysa l’État en se mettant en grève

par Jonas Nordin, Professor of Book and Library History, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University
Au XVIIIe siècle, la Suède expérimenta une forme de gouvernement proche du parlementarisme moderne. Lorsqu'un conflit institutionnel éclata en 1768, un roi décida de se mettre en grève, déclenchant une crise constitutionnelle qui interrogeait le rôle même de la monarchie.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Un cimetière de baleines vieux de 5,3 millions d’années découvert au fond de l’océan Indien
~ Un enfant tué par jour à Gaza : le cessez-le-feu, « une illusion cruelle et meurtrière »
~ Viols de guerre : les enfants de plus en plus pris pour cibles
~ Comment le génie de George Sand a été minimisé par l’histoire littéraire
~ Un enfant tué par jour à Gaza : le cessez-le-feu, « une illusion cruelle et meurtrière »
~ RDC : la peur d’Ebola éloigne les femmes enceintes des hôpitaux
~ L’accord entre les États-Unis et l’Iran doit être axé sur les droits humains et les hostilités doivent cesser réellement et durablement dans la région
~ Monde. Des jeunes s’expriment sur les interdictions visant les réseaux sociaux
~ L’ADN environnemental pourrait aider à mieux protéger la biodiversité. Voici comment
~ Un cimetière de baleines vieux de 5,3 millions d’années découvert au fond de l’océan Indien
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter