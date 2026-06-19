Un enfant tué par jour à Gaza : le cessez-le-feu, « une illusion cruelle et meurtrière »

Présenté depuis des mois comme un temps de répit, le cessez-le-feu en vigueur à Gaza n’a pas mis fin aux morts d’enfants. Depuis son annonce en octobre 2025, 265 enfants palestiniens ont été tués dans l’ensemble de l'enclave, a déploré vendredi une agence des Nations Unies, qualifiant cette trêve « d’illusion cruelle et meurtrière ».



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