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Viols de guerre : les enfants de plus en plus pris pour cibles

Il y a les chiffres. Et puis il y a cette fillette de huit mois, agressée sexuellement au Soudan du Sud. Cette autre enfant congolaise à l'identité inconnue, déposée devant un hôpital de Goma pour y subir une opération chirurgicale d'urgence. Ou encore cette adolescente soudanaise de 13 ans, victime d’un viol collectif devant ses parents à Khartoum, avant d'accoucher neuf mois plus tard par césarienne.


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