RDC : la peur d’Ebola éloigne les femmes enceintes des hôpitaux

Le virus tue. La peur aussi. En République démocratique du Congo (RDC), de plus en plus de femmes enceintes évitent les centres de santé par crainte d’Ebola. L’agence de l’ONU en charge des questions de santé sexuelle et reproductive (UNFPA) redoute une crise silencieuse : celle des mères et des nouveau-nés qui pourraient mourir faute de soins pourtant accessibles.



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