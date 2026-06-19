Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’accord entre les États-Unis et l’Iran doit être axé sur les droits humains et les hostilités doivent cesser réellement et durablement dans la région

par Amnesty International
En réaction à la signature d’un protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin à une guerre de plusieurs mois qui s’est propagée aux pays voisins de l’Iran, qui a fait plus de 6 000 morts au Moyen-Orient et secoué l’économie mondiale, Agnès Callamard, la secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « Les responsables américains et […] The post L’accord entre les États-Unis et l’Iran doit être axé sur les droits humains et les hostilités doivent cesser réellement et durablement dans la région appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Monde. Des jeunes s’expriment sur les interdictions visant les réseaux sociaux
~ L’ADN environnemental pourrait aider à mieux protéger la biodiversité. Voici comment
~ Un cimetière de baleines vieux de 5,3 millions d’années découvert au fond de l’océan Indien
~ Crise politique au Sénégal : quels scénarios pour l’avenir du pays ?
~ Comment célèbre-t-on en Europe le jour le plus long de l’année ?
~ En 1768, comment un roi paralysa l’État en se mettant en grève
~ Comment le génie de George Sand a été minimisé par l'histoire littéraire
~ Quarante ans après, faut-il encore célébrer la « Main de Dieu » de Maradona ?
~ Accord entre les États-Unis et l'Iran : les travaux techniques peuvent commencer, selon l'AIEA
~ El Niño et tensions géopolitiques fragilisent l’équilibre des marchés alimentaires mondiaux
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter