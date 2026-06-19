L’accord entre les États-Unis et l’Iran doit être axé sur les droits humains et les hostilités doivent cesser réellement et durablement dans la région

par Amnesty International

En réaction à la signature d’un protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin à une guerre de plusieurs mois qui s’est propagée aux pays voisins de l’Iran, qui a fait plus de 6 000 morts au Moyen-Orient et secoué l’économie mondiale, Agnès Callamard, la secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « Les responsables américains et […] The post L’accord entre les États-Unis et l’Iran doit être axé sur les droits humains et les hostilités doivent cesser réellement et durablement dans la région appeared first on Amnesty International. ]]>



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