Monde. Des jeunes s’expriment sur les interdictions visant les réseaux sociaux

par Amnesty International

Ahmed Dhman – 20 ans, militant étudiant (Maroc) Que pensez-vous de l’idée d’interdire aux jeunes d’utiliser les réseaux sociaux ? Je pense que c’est une idée très discutable parce que lorsque nous disons que nous interdisons aux enfants et aux jeunes d’aller sur les réseaux sociaux, cela revient à les traiter comme s’ils étaient incapables de complexité. […] The post Monde. Des jeunes s’expriment sur les interdictions visant les réseaux sociaux appeared first on Amnesty International. ]]>



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