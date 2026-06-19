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Observatoire des droits humains

L’ADN environnemental pourrait aider à mieux protéger la biodiversité. Voici comment

par Valérie S. Langlois, Professor/Professeure titulaire, Eau Terre Environnement Research Centre, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Hugo Asselin, Professeur titulaire, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Marie-Pier Brochu, Chercheuse postdoctorale, Université Laval
L’ADN environnemental est un outil puissant en biologie qui permet de détecter des espèces sans avoir à les observer directement, comme pour l’esturgeon jaune.La Conversation


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