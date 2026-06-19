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Crise politique au Sénégal : quels scénarios pour l’avenir du pays ?

par Abdou Fattah Niane, ensiegnant-chercheur, Université Gaston Berger
Le bras de fer politique actuel est un test de résilience du régime politique sénégalais et de sa capacité à surmonter les crises.La Conversation


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