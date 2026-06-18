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Gaza : des progrès fragiles, une crise humanitaire tenace

Sept mois après l’adoption de la résolution 2803 du Conseil de sécurité, qui a entériné un plan de cessez-le-feu à Gaza, l’ONU estime que des progrès importants ont été accomplis, tout en avertissant que la population palestinienne reste confrontée à une crise humanitaire profonde.


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© Nations Unies -
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