Discours de haine : reprendre le contrôle d'un internet livré aux algorithmes

Avant même les massacres, il y a les mots qui tracent une frontière entre ceux qui appartiennent à la communauté et ceux qu'il faudrait exclure. À l'ONU, le discours de haine n'est plus considéré comme une simple dérive du débat public. Il est décrit comme un accélérateur de violences démultiplié par les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, qui échappent à tout contrôle.



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