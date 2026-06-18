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Enfants dans les conflits : les États deviennent les premiers auteurs d'exactions

Pour la première fois depuis que les Nations Unies documentent les violations commises contre les enfants dans des conflits, les forces armées gouvernementales ont été responsables de davantage de violations graves que les groupes armés non étatiques. L’année 2025 a également battu un triste record par le nombre d’enfants touchés.


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© Nations Unies -
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