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Soudan : l’ONU redoute un nouveau drame à El Obeid, dans le Kordofan

L’ONU a tiré la sonnette d’alarme jeudi face au risque d’une offensive imminente contre El Obeid, capitale de l’État du Kordofan du Nord, au Soudan, mettant en garde contre une catastrophe humanitaire et de nouvelles atrocités contre les civils.


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© Nations Unies -
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