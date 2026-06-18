EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit, ce jeudi après-midi, pour examiner la situation humanitaire à Gaza. La couverture en direct des discussions est assurée par l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



Lire l'article complet