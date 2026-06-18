Libye : l'ONU estime que le temps des diagnostics est terminé

Depuis 15 ans, les initiatives internationales se succèdent en Libye sans parvenir à sortir le pays de l'impasse. Les plans de transition s’accumulent, les calendriers électoraux sont repoussés et les institutions se fragmentent. Désormais, l’ONU assure disposer d'une feuille de route élaborée par les Libyens eux-mêmes. Reste à savoir si les responsables politiques accepteront enfin d'agir.



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