L’Afrique se réchauffe plus vite que le reste de la planète

Plus de 13 millions de personnes affectées, plus de 3.000 morts : les phénomènes météorologiques extrêmes ont durement frappé l’Afrique l'an dernier, selon l'ONU. Le continent se réchauffe désormais plus vite que la moyenne mondiale, tandis que ses glaciers, à l’image du Kilimandjaro, sont en voie de disparition.



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