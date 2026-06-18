Les coupes dans l'aide internationale attisent-elles les conflits violents en Afrique ? Comment promouvoir la paix

par Dominic Rohner, Professor of Economics and André Hoffman Chair in Political Economics and Governance, Geneva Graduate Institute, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

Austin L. Wright, Associate Professor and Director of Strategic Initiatives at the Harris School of Public Policy at The University of Chicago

Jing-Rong Zeng, Postdoctoral Fellow, Paris School of Economics – École d'économie de Paris

Oliver Vanden Eynde, Professeur titulaire d'une chaire et directeur de recherche CNRS, Paris School of Economics – École d'économie de Paris; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Uwe Sunde, Professor, Economics Department, Ludwig Maximilian University of Munich