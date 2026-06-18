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Pourquoi les impressionnistes aimaient-ils tant peindre des jardins ?

par Clare Willsdon, Professor of the History of Western Art, University of Glasgow
Des dahlias qui déploient leurs couleurs vers le ciel ; des roses trémières autour d’un enfant qui joue ; des paysans qui s’occupent de leurs choux ; des nénuphars parsemant la surface d’un étang… le « jardin impressionniste » immortalise tous ces instants et bien d’autres encore. Mais pourquoi Monet, Renoir, Morisot, Pissarro et leurs collègues étaient-ils autant attirés par les jardins ?

Dans mon livre In the Gardens of Impressionism (non traduit en français, NDLR),…La Conversation


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