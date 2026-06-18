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Observatoire des droits humains

La Colombie va-t-elle basculer à l’ultradroite ?

par Hugo Corten, Doctorant en sciences politiques, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Ce qu’il faut retenir :

  • Abelardo de la Espriella, candidat anti-establishment, a créé la surprise au premier tour de l’élection présidentielle colombienne en devançant la gauche.

  • Le bilan du président sortant Gustavo Petro est lourdement terni par l’échec de sa politique de « paix totale » (Paz Total).

  • Face à celui qui promet la tronçonneuse économique et une politique ultrarépressive, son adversaire au second tour, Iván Cepeda, successeur désigné de Petro,…La Conversation


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