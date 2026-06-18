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Observatoire des droits humains

Les contestations anti‑LGBTQIA2S+ bousculent la mission démocratique des lieux culturels

par Lucile Dartois, Doctorante en cotutelle à l'Université du Québec à Montréal (département de sociologie) et à l'Université de Lorraine en France (psychologie), Université du Québec à Montréal (UQAM)
Alors que bibliothèques et musées multiplient les initiatives pour mieux représenter les communautés LGBTQIA2S+, ces institutions font l’objet de contestations qui bousculent leur mission démocratique.La Conversation


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