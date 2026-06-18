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Ebola en RDC : un mois après, la riposte monte en puissance mais reste insuffisante

Un mois après la déclaration de l'épidémie d'Ebola Bundibugyo en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda, les chiffres continuent d'augmenter. La RDC compte désormais plus de 780 cas confirmés et 180 décès, tandis que l'Ouganda a enregistré 19 cas confirmés, dont deux décès.


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