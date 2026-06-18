EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la Libye

Le Conseil de sécurité fait le point, jeudi matin, sur la situation en Libye, en présence de la responsable de la mission politique de l'ONU dans le pays, Hanna Tetteh. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



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